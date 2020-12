A Juventus terminou com 24 pontos na Liga italiana um dia que começou com a possibilidade de chegar aos 30. A equipa de Cristiano Ronaldo saiu derrotada dentro e fora do relvado.









A máxima instância da Justiça desportiva em Itália decidiu, esta segunda-feira à tarde, que o Nápoles não devia ser penalizado por ter faltado ao jogo com a Juventus, a 4 de outubro, quando tinha o plantel impedido de viajar devido a um surto de Covid-19. Aos napolitanos foi restituído o ponto de penalização e à Juve foram retirados os três pontos da vitória na secretaria. A partida será, agora, reagendada.

Esta segunda-feira à noite, CR7 e companhia foram derrotados (0-3) em casa pela Fiorentina. A equipa de Turim tem, então, 24 pontos e está a 7 do líder Milan.