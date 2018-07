Formação italiana junta-se aos franceses do PSG, que também procuram contar com o avançado português.

seleção nacional foi conhecido na semana passada.











A formação italiana junta-se aos franceses do PSG, que também procuram contar com o avançado português.



Recorde-se que Cristiano Ronaldo, depois da final da Liga dos Campeões em Kiev, abriu a porta à saída do Santiago Bernabéu.



Desde então muitas são as grandes equipas europeias que cobiçam o internacional português.

A Juventus oferece 120 milhões por Cristiano Ronaldo, avança o jornal espanhol Marca. O interesse dos italianos pelo jogador do Real Madrid e capitão da