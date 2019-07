Juventus oficializa chegada de Adrien Rabiot a custo zero

O médio francês Adrien Rabiot foi oficializado como jogador da Juventus, depois de ter terminado contrato com os franceses do Paris Saint-Germain, anunciou esta segunda-feira o clube da primeira liga italiana de futebol.

O jogador francês, de 24 anos, passou esta segunda-feira nos exames médicos da equipa de Turim, na qual atuam os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, e será apresentado em conferência de imprensa a realizar na manhã de terça-feira.

Rabiot é o terceiro reforço da 'vecchia signora', que este ano será orientada pelo italiano Maurizio Sarri, depois das chegadas do galês Aaron Ramsey, proveniente do Arsenal, e ainda do jovem Luca Pellegrini, que atuou no Cagliari na época passada.