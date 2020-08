Juventus oficializa saída de Sarri

A Juventus oficializou este sábado o despedimento de Maurizio Sarri. O treinador esteve apenas um ano à frente do comando técnico dos bianconeri, onde chegou proveniente do Chelsea."A Juventus informa que Maurizio Sarri foi dispensado do cargo de treinador da equipa principal. O clube gostaria de agradece-lhe por ter escrito uma nova página na história da Juventus ao conquistar o nono scudetto consecutivo, o culminar de uma jornada pessoal que o levou a escalar todas as categorias do futebol italiano", pode ler-se no comunicado da formação de Turim.Sarri já tinha sido dado como um treinador a prazo ainda antes da eliminatória da Liga dos Campeões, que a Juventus acabou por perder para o Lyon, saindo prematuramente da prova.A imprensa italiana conta que a decisão foi tomada esta manhã, numa reunião de emergência da cúpula bianconera.Zinedine Zidane, Filippo Inzaghi, Mauricio Pochettino, Pirlo e até Paulo Sousa têm sido dado como potenciais sucessores de Sarri na Juventus.