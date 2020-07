Juventus perde com a Udinese e adia título

A Juventus desperdiçou esta quinta-feira a primeira oportunidade de se sagrar campeã italiana ao perder com a Udinese, por 2-1, numa partida em que Cristiano Ronaldo ficou em branco.





A equipa de CR7 precisava de vencer para garantir desde já o nono título consecutivo em Itália, um feito inédito nos principais campeonatos europeus. E o jogo até começou bem para a Juve. Esteve perto da vantagem, num autogolo de Nuytinck (13’), depois num remate de Dybala para defesa de Juan Musso e numa bomba de Ronaldo, que saiu rente ao poste. Com os avançados a claudicarem, foi o central De Ligt quem deu a vantagem à Juve, num remate de fora da área (42’). No entanto, a Udinese entrou melhor após o intervalo e chegou ao empate através da cabeça de Nestorovski (52’), que surgiu no segundo poste sem marcação.