Juventus vai ser um novo desafio para Ronaldo

Clube quer apresentar jogador este sábado.

Por Filipe António Ferreira | 11:05

A Juventus quer apresentar Cristiano Ronaldo sábado, dia sete do mês sete, precisamente o número que deve ser o do melhor do Mundo quando o jogador assinar por quatro temporadas com o campeão italiano, avançou esta quinta-feira a imprensa transalpina.



"Se Cristiano Ronaldo sair do Real Madrid ficará eternamente grato ao clube, ao presidente, a toda a direção, a todo o ‘staff’ médico, a todos os funcionários sem exceção, aos adeptos e a todos os madridistas espalhadas pelo Mundo. Se tal vier a acontecer será apenas uma nova etapa e um novo desafio na sua brilhante carreira", disse quinta-feira o empresário Jorge Mendes ao jornal Record.



O jogador já chegou a acordo com a Juve, que deve chegar a um entendimento com o Real Madrid por 100 milhões de euros. Durante a duração do contrato, Cristiano Ronaldo, de 33 anos, vai receber, anualmente, 30 milhões de euros (num total de 120 milhões).



Luciano Moggi, ex-dirigente do clube , disse num programa de TV italiano que o jogador já assinou e fez exames médicos em Munique. Nas ruas da cidade do Norte de Itália é grande a vontade de ver Ronaldo com a camisola da Vechia Signora. E há mesmo em algumas lojas camisolas da Juve com o nome e o número sete.



Entretanto a quase certa ida de CR7 para a Juventus fez disparar o valor do clube. A Juve em Bolsa valia cerca de 665 milhões de euros e, desde quinta-feira, o valor já tinha aumentado em mais de 150 milhões, para os 816 milhões.