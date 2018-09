Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juventus vence Bolonha, Cristiano Ronaldo em 'branco'

CR7 fez assistência para o segundo golo. João Cancelo também foi titular na equipa italiana.

Por Lusa | 22:15

A Juventus venceu esta quarta-feira o Bolonha por 2-0, com Cristiano Ronaldo a ficar em 'branco', e lidera a liga italiana de futebol com o pleno de 18 pontos em seis jornadas.



Ronaldo e João Cancelo foram titulares na equipa de Massimiliano Allegri, mas foram o avançado argentino Paulo Dybala (11 minutos) e o médio francês Matuidi (16) quem construiu o resultado.



No primeiro golo, Dybala finalizou em recarga acrobática e depois Matuidi marcou em lance de insistência, em 'disparo' na área com pouco angulo, depois de assistência de Ronaldo.



O Nápoles de Mário Rui e o Parma de Bruno Alves encontraram-se, com os anfitriões a imporem-se por 2-0, mantendo assim a pressão sobre a Juventus, que está à distância de três pontos.



Insigne, logo aos quatro minutos, resolveu, fácil, uma trapalhada da defesa adversária, seguindo-se um golo do também avançado Milik (47), de fora da área, com o polaco a fechar a contagem aos 84, limitando-se a encostar uma bola ao segundo poste.



No sábado, o Nápoles visita a Juventus e, em caso de triunfo, igualará o heptacampeão no comando.



O Génova de Pedro Pereira - Iuri Medeiros não saiu do banco -- venceu o lanterna-vermelha Chievo por 2-0, com golos do médio polaco Piatek (42) e do avançado montenegrino Pandev (54).



A Lazio ganhou 2-1 no terreno da Udinese e é terceira, à condição, com 12 pontos, com dois de vantagem sobre o Sassuolo, que na quinta-feira visita o SPAL.



A Roma goleou o Frosinone por 4-0, enquanto o Atalanta-Torino e Cagliari-Sampdoria terminaram com empate 0-0.