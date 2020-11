Juventus vence com bis de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo brilhou este sábado na vitória (2-0) da Juventus sobre o Cagliari ao marcar dois golos, em jogo da 8ª jornada da Liga italiana.









O resultado final ficou decidido ainda no primeiro tempo, com CR7 a bisar, aos 38’ e 42’. Na segunda parte, o Cagliari ainda reduziu (69’), mas o videoárbitro anulou o golo.

A vecchia signora é 2ª classificada na Serie A (à condição), com 16 pontos, menos um que o líder Milan (joga hoje com o Nápoles às 19h45). Já o astro português igualou Ibrahimovic, avançado sueco dos rossoneri, na lista de melhores marcadores com oito golos. n