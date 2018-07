Kalinic, o croata expulso da seleção que vai ver a final no sofá

Avançado do Milan foi mandado para casa pelo seleccionador da Croácia depois de se recusar a entrar.

Os croatas vivem dias de sonho. Pela primeira vez a seleção de futebol atinge a final do Mundial. Mas há um que não deve estar assim tão contente, Kalinic recusou-se a entrar no primeiro jogo da fase de grupos e o treinador mandou-o para casa.

No meio dos quatro milhões de Croatas está Kalinic, atual ponta-de-lança do AC Milan, que não deve estar assim tão contente com esta final. O avançado foi enviado de volta para casa pelo treinador Zlatko Dalic, depois de se ter recusado a entrar na primeira jornada da fase de grupos.

O avançado alegou problemas de costas e recusou-se a aquecer nos minutos finais do jogo com a Nigéria que acabou com 2-0 para a seleção croata.

O treinador desconhecido



Zlatko Dalic, o treinador praticamente desconhecido da seleção croata, falou aos jornalistas no final dessa partida e alegou um problema com o avançado, que dias mais tarde viria a abandonar a comitiva da Croácia.

De salientar que Dalic entrou para treinador da seleção que vai disputar a final do Mundial, num momento de aperto. A qualificação chegou mesmo a estar em risco, só uma vitória frente à Ucrânia em Kiev salvava os croatas, que viriam então a conquistar os 3 pontos e a seguir para o play-off com a Grécia.

Domingo chega então o grande dia para a seleção da Croácia, o melhor que tinham conseguido foi um terceiro lugar em 1998, num Mundial que curiosamente foi ganho pela França.