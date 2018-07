Karius volta a falhar e Casillas sai em defesa do guarda-redes

Depois dos momentos menos bons na Champions, os erros do alemão voltam a repetir-se.

As constantes falhas do guarda-redes do Liverpool têm sido alvo de duras críticas dos adeptos e, com erros do último jogo, as opiniões negativas e insultos ao jogador surgem cada vez em maior número. Quem decidiu intervir foi Iker Casillas: o guarda-redes do FC Porto escreveu um post no Twitter, onde pede que parem com os sucessivos ataques ao guardião alemão.





Alisson's arrival can't come soon enough for Liverpool pic.twitter.com/bdNAVYArpI — Goal (@goal) July 23, 2018





Lorius Karius comprometeu frente ao Real Madrid, na Liga dos Campeões, contribuindo para a derrota sofrida. Depois das várias falhas cometidas, o jogador não voltou a brilhar nos relvados e tem falhado repetidamente, tal como aconteceu no passado jogo contra o Dortmund, onde o Liverpool perdeu 3-1.

Foi num jogo de preparação que Karius voltou a falhar, dando quase de mão beijada um golo que Maximilian Philipp acabou por não concretizar. No entanto, foi mais um motivo para reacender as duras críticas dos adeptos nas redes sociais.



Iker Casillas, guarda-redes dos dragões, saiu em defesa do jogador criticado, apelando aos internautas que acabem com os ataques a Karius. "Este ataque a Karius vai acabar de uma vez por todas? A ele e a muitos outros guarda-redes. Há muitos problemas muito mais sérios no mundo! Deixem o rapaz em paz! Também é uma pessoa, como todos nós", apelou Casillas na sua conta no Twitter.

Este ataque a @LorisKarius va a terminar alguna vez? Hablo de él como tantos otros guardametas. Hay muchos más problemas serios en el mundo joder! Dejar al chaval en paz! También es persona. Como lo somos todos! — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 22, 2018