Kathryn Mayorga acusa Cristiano Ronaldo de mais de dez crimes

Norte-americana acusa craque português de a ter violado há nove anos.

Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjecto, contrário a tudo aquilo que sou e em que acredito. Não vou alimentar o espectáculo mediático montado por quem se quer promover à minha custa. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 de outubro de 2018

Os advogados de Kathryn Mayorga, norte-americana que acusa Cristiano Ronaldo de a ter alegadamente violado há nove anos, deram uma conferência de imprensa esta quarta-feira onde revelaram que a mulher acusa o craque português de mais de dez crimes entre eles violação, agressão, fraude, extorsão e difamação.Leslie Stovall, advogado de Kathryn, afirmou que estes "oito ou nove anos têm sido muito dificeis" para a mulher e que esta sofreu de depressão e stress pós-traumático.Kathryn não esteve presente na conferência mas a sua defesa revelou que foi o movimento #metoo que deu força à norte-americana para revelar o caso de alegada violação.Cristiano Ronaldo foi notificado e tem agora vinte dias para responder. A norte-americana está disponível para chegar a acordo com o melhor jogador do mundo.Cristiano Ronaldo rejeita liminarmente as acusações de que está a ser alvo nos Estados Unidos sobre a alegada violação da ex-modelo Kathryn Mayorga."Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjecto, contrário a tudo aquilo que sou e em que acredito. Não vou alimentar o espectáculo mediático montado por quem se quer promover à minha custa", escreveu no Twitter.