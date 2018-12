Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Keizer à defesa: “É cedo para falar em títulos”

Treinador holandês do Sporting admite que a equipa precisa de evoluir mais e minimiza as últimas três vitórias.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Marcel Keizer promete um "futebol de atacante" na partida deste domingo (20h00, Sport TV1) com o Desp. Aves, mas joga à defesa e esfria a euforia em torno da equipa leonina: "Ainda é cedo para falar em títulos."



O treinador holandês prepara a sua estreia em Alvalade, depois de três triunfos incontestáveis frente ao Lusitano de Vildemoinhos (4-1, Taça de Portugal), Qarabag (6-1, Liga Europa) e Rio Aves (3-1, Liga).



"Quero o Sporting a jogar um futebol atacante e que os jogadores se divirtam em campo. Espero que os adeptos apoiem e gostem da equipa. Estou bastante ansioso por jogar no estádio com eles", afirmou Keizer na antevisão da partida.



Questionado sobre se o Desp. Aves - adversário que tirou a Taça de Portugal aos leões na época passada - é um teste para aferir em definitivo a candidatura dos leões ao título, o holandês jogou à defesa: "Temos de fazer progressos com a equipa e com os jogadores. Os primeiros três jogos foram razoáveis, mas ainda é muito cedo para falar de títulos. Prefiro falar sobre bom futebol e como estamos no campo coletivamente", disse.



Já sobre o adversário, Marcel Keizer não espera facilidade, realçando: "É uma equipa compacta, forte defensivamente e boa nas transições. Tem jogadores muito rápidos e perigosos. Vamos ter que ser bons para marcar e não sofrer golos. Vai ser um jogo difícil."



O técnico holandês, de 49 anos, que até admite recorrer a outro sistema tático frente aos avenses, não esconde alguma preocupação com o calendário de jogos e a rotatividade que precisa de fazer no plantel.



"Queremos jogar bem não só na Liga, mas também em todas as competições. Temos um mês com muitos jogos, jogos importantes e temos de gerir bem a equipa. Frente ao Desp. Aves, temos mais um teste e queremos ganhar", concluiu.



Montero está de volta aos convocados

O avançado colombiano Fredy Montero está de volta aos convocados do Sporting, depois de ter falhado os últimos três jogos devido a uma lesão muscular.



O avançado, de 31 anos, regressa às opções numa semana em que foi aventada a possibilidade de reforçar os gregos do Olympiacos, equipa treinada pelo português Pedro Martins, já na reabertura do mercado em janeiro.



O regresso do colombiano aumenta o leque de opções de Marcel Keizer no ataque.