Keizer: “Crise? Equipa só pensa em futebol”

Treinador do Sporting diz que jogadores estão imunes aos problemas financeiros do clube.

Por Mário Figueiredo | 01:30

"Crise? A equipa só pensa em futebol, fala de futebol e ama o futebol. Este é o trabalho deles e nós confiamos em todos no clube que tratam de outros assuntos." Foi desta forma que Marcel Keizer abordou a grave crise financeira do Sporting, na antevisão do jogo deste domingo (20h00, SportTV1) com o Portimonense.



O treinador holandês não tem dúvidas de que os jogadores leoninos estão imunes à crise, mas acredita que não será necessário vender as joias da coroa, casos de Bruno Fernandes e Bas Dost: "Queremos sempre que os bons jogadores fiquem no clube e fazer uma equipa mais forte na próxima época, mas ainda estamos nesta temporada e há muito para jogar."



Marcel Keizer congratulou-se com uma semana de trabalho positiva e totalmente focada no jogo com os algarvios: "A nível físico foi positivo para os jogadores ter mais descanso. Trabalhámos alguns aspetos táticos durante mais tempo e será benéfico para a equipa. Após uns 24 jogos em três meses é bom ter uma semana normal de treino. Vamos estar mais frescos e poderemos fazer melhor o nosso trabalho."



Sobre o adversário, que venceu na 1ª volta por 4-2 ainda na era de José Peseiro, Keizer realçou tratar-se de uma equipa com "bons jogadores", no enanto, avisou: "O Sporting vive de vitórias e vamos ver até onde conseguimos chegar."



PORMENORES

Bruno Fernandes à bica

Bruno Fernandes é um dos quatro jogadores do Sporting que se virem um cartão amarelo hoje falham o jogo com o Boavista no Bessa. Os outros jogadores são Ristovski, Jefferson e Raphinha.



Coates castigado

Coates falha o jogo com o Portimonense, depois de ter sido expulso no empate a zero com o Marítimo. Mathieu já recuperou e deve ocupar o seu lugar no eixo da defesa com Ilori.



Clima escaldante

Frederico Varandas está preparado para os protestos dos adeptos no jogo de hoje, depois de ter assumido que não seria "refém das claques".