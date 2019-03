Goleador holandês está fora dos convocados para o jogo deste sábado com o Boavista no Bessa.

Marcel Keizer encostou Bas Dost e não o convocou para o jogo deste sábado (20h30, Sport TV1) com o Boavista, no Estádio do Bessa. O goleador foi dado como inapto no boletim clínico devido a um traumatismo no joelho direito, mas o Correio da Manhã sabe que Bas Dost efetuou todo o treino e quando terminou a sessão até ...