Keizer enfrenta primeiro teste em Viseu no comando do Sporting

Técnico estreia-se este sabado frente ao Lusitano de Vildemoinhos.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:54

O plantel não foi escolhido por mim mas não gosto de dar desculpas. Eu sabia disso quando vim para aqui, mas não é um problema porque temos bons jogadores", disse Marcel Keizer, treinador do Sporting, na antevisão ao jogo deste sábado com o Lusitano Vildemoinhos (15h00), em Viseu, para a Taça de Portugal.



O técnico de 49 anos vai estrear-se pela primeira vez no comando dos leões e quer ver mudanças no estilo de jogo. "Sei o que gosto de ver na minha equipa e esperamos continuar a boa performance do Sporting desde o início, tentando fazer algumas coisas diferentes. Vou continuar com sistema de 4x3x3, mas vamos tentar mudar aspetos na forma de jogar. Para mim todas as competições são importantes. Queremos ganhar este jogo e fazer um longo caminho na Taça, tal como no passado, quando fomos à final."



Keizer garantiu que os jogadores estão apenas focados naquilo que é o jogo e não na turbulência que se tem criado à volta do Sporting. "Falo com os jogadores sobre futebol. Isto é que o eu gosto e os jogadores também. Estamos apenas concentrados no jogo."



Três ex-leões investem 400 mil euros

Três ex-jogadores do Sporting, Gelson, William Carvalho e Rui Patrício, aplicaram 400 mil euros no empréstimo obrigacionista do Sporting. Gelson investiu 200 mil euros e os restantes dois 100 mil cada. Ontem ficaram a conhecer-se alguns detalhes da operação. A procura válida atingiu os 29,9 milhões de euros, ou seja, 86% do montante máximo pretendido (30 milhões).



Foram validados 4087 investidores. Destes, 47 aplicaram pelo menos 50 mil euros, o que representa 1,1% do total do ‘bolo’. Frederico Varandas, presidente do Sporting, disse ontem na Euronext que esta operação "é um ‘case study’ desde os prazos à forma como foi montada".



Várias ausências nos convocados

Ristovski, Battaglia, Raphinha e Montero falharam a convocatória para o jogo deste sábado por lesão. Acuña (chegou recentemente da seleção argentina), Miguel Luís e Viviano também não foram escolhidos. O guarda-redes disse numa entrevista que "precisava de escrever um livro" para descrever o que tem sido a sua experiência no clube.



PORMENORES

Casa cheia em Viseu

Espera-se lotação esgotada (6800 adeptos) no jogo deste sábado em Viseu (ver mais sobre o Lus. Vildemoinhos no suplemento Sport, com esta edição).



"Pagar as dívidas"

"Neste momento a prioridade do Sporting é pagar as dívidas a clubes, agentes e jogadores", disse ontem Frederico Varandas, sobre a possibilidade de reforçar a equipa de futebol no mercado de janeiro.