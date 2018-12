Keizer exigente no Sporting: "Temos de melhorar"

Técnico holandês está satisfeito com desempenho do plantel leonino, mas avisa que é preciso jogar mais.

Por Sara Guterres | 01:30

Duas vitórias em dois jogos com dez golos marcados e dois sofridos. É este o saldo do Sporting sob o comando de Marcel Keizer. Ainda assim, o técnico holandês exige mais do plantel leonino: "É muito bom para o treinador que os jogadores deem tudo, que estejam a cem por cento nos treinos e nos jogos. Penso que estão bem neste momento. Estamos num processo que está a ser bom, mas temos de melhorar. Ainda não é o melhor Sporting", garantiu o treinador, na antevisão do jogo desta segunda-feira com o Rio Ave.

No anterior encontro, o Sporting goleou o Qarabag (6-1), garantindo a qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa. Um jogo em que Marcel Keizer conseguiu a sua primeira vitória na Europa - nos jogos da UEFA tinha duas derrotas (Europe League) e dois empates (Champions) pelo Ajax. "Ninguém estava à espera de seis golos num jogo de Liga Europa, mas o mais importante é a forma como marcámos os golos. A construção da jogada, a pressão na recuperação da bola. Marcámos muito porque temos muitos jogadores que podem marcar golos e isso torna a tarefa mais fácil", defendeu o técnico holandês.



A vitória no Azerbaijão, contudo, não deslumbrou Keizer, que espera uma partida difícil com os vilacondenses: "Vimos jogos deles, jogam muito bem e têm um bom futebol. Sabemos que vai ser um jogo difícil e o que temos de fazer. Vamos ver o que acontece", anteviu.

Questionado sobre a contestação de que Rui Vitória está a ser alvo no Benfica, o técnico holandês admite que está atento ao que se passa nos outros clubes, mas que o seu foco é o Sporting e os jogadores: "Rui Vitória? Estou apenas focado na minha equipa. Vejo as outras equipas. Toda a minha energia vai para os meus jogadores", garantiu.



PORMENORES

Bas Dost em grande

O avançado holandês Bas Dost (Sporting) está em grande momento. Marcou seis golos nos últimos cinco jogos, em diversas competições.



Viviano não conta

O treinador mudou, mas Viviano continua a ser carta fora do baralho no plantel do Sporting. Para o jogo de hoje foram convocados três guarda-redes mas nenhum deles é o internacional italiano.



Galeno em dúvida

O avançado Galeno (Rio Ave) está convocado, mas a sua utilização está em dúvida, uma vez que sentiu dificuldades físicas durante a semana.



Gelson Dala de fora

Gelson Dala, jogador que está no Rio Ave por empréstimo do Sporting, não pode ser opção para o jogo desta segunda-feira, assim como os lesionados Nélson Monte, Ronan, Nuno Santos e Joca.



José Gomes: "Fazer tudo para vencer"

"O Sporting tem jogadores de grande qualidade e temos de estar precavidos para isso. Da nossa parte, vamos fazer tudo para vencer, somos profissionais de futebol e como queremos ter mais gente no estádio temos de fazer um jogo positivo para vencer",disse José Gomes, treinador do Rio Ave, na antevisão do jogo desta segunda-feira com o Sporting (20h15, Estádio dos Arcos).



"Wendel tem qualidade na posse de bola"

"Traz o que todos trazem neste momento: energia para defender em equipa e qualidade na posse de bola", disse Marcel Keizer sobre o brasileiro Wendel, na antevisão do jogo com o Rio Ave.



Técnico confirma polivalência de Acuña

"O Acuña tanto pode atuar como lateral como extremo. Pode fazer as duas posições no terreno", garantiu o técnico holandês sobre o jogador argentino, que está de regresso aos convocados.