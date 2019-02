Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Keizer multado após expulsão: "Isto é uma piada"

Treinador do Sporting multado, tal como Hugo Viana e Nélson Pereira.

21:26

Marcel Keizer foi esta terça-feira condenado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao pagamento de uma multa no valor de 287 euros pela expulsão diante do Marítimo, na segunda-feira.



O mapa de castigos revelou ainda as palavras em inglês que o treinador do Sporting proferiu e que levaram à ordem de expulsão: "This shit is a joke" ("Esta m**** é uma brincadeira", em português).



Já o treinador de guarda-redes Nélson Pereira, que também foi expulso do banco leonino, vai pagar 765 euros de multa, depois de ter saído do banco e protestar com a equipa de arbitragem através de gestos, segundo o mapa de castigos.



Hugo Viana, diretor desportivo, paga o mesmo que Keizer, 287 euros, depois de já no final do jogo se ter dirigido ao árbitro: "A primeira falta do Coates nem sequer era falta, quanto mais amarelo", referiu, acrescentando posteriormente: "És um arrogante, tens a p*** da mania, não vales um c******".