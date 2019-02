Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Keizer não acha obrigatório Sporting manter-se na Liga Europa

Técnico holandês falou ainda com alguma preocupação da quantidade de golos que os 'leões' têm sofrido.

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, manifestou esta quarta-feira a intenção de eliminar o Villarreal nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol e, consequentemente, seguir em frente na competição, contudo rejeitou que seja uma obrigação.



"É claro que queremos muito passar à fase seguinte. Falar em obrigação, acho que é um pouco demais para mim. As duas equipas são muito boas e as últimas duas semanas foram complicadas para nós", afirmou Marcel Keizer, em conferência de imprensa.



O técnico holandês falou ainda com alguma preocupação da quantidade de golos que os 'leões' têm sofrido, mas justificou o porquê e identificou a lacuna.



"Somos uma equipa de ataque, acabamos por sofrer alguns golos, mas é o que acontece quando queremos atacar e corremos o risco de sofrer golos. Temos que melhorar na reação à perda de bola, é um problema", analisou.



Keizer classificou o adversário de "difícil e fechado", que ainda não perdeu nesta edição da prova.



"É uma equipa que joga com passes muito rápidos e tem um jogo curto. É uma equipa boa, vai ser difícil, mas podemos ganhar. Vai ser um jogo fechado", explicou.



Frente ao Villarreal, o internacional português Nani e o francês Mathieu não poderão dar o seu contributo, por se encontrarem a recuperar das respetivas lesões.



Na quinta-feira, o Sporting recebe os espanhóis do Villarreal, no Estádio José Alvalade, pelas 20:00, num encontro da primeira mão dos 16 avos de final, que será dirigido pelo francês Clément Turpin.



A segunda mão está agendada para 21 de fevereiro, no El Madrigal, em Villarreal.