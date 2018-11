Varandas guarda anúncio do treinador para depois do jogo da Liga Europa na quinta-feira.

Marcel Keizer só será apresentado como treinador do Sporting após o jogo de quinta-feira com o Arsenal, para a Liga Europa, apurou o Correio da Manhã. O técnico holandês, de 49 anos, já confirmou o "convite verbal para treinar o Sporting", depois de ter estado no banco do Al Jazira a orientar a equipa dos Emirados ...