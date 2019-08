Keizer pede novo avançado após anúncio da saída de Bas Dost

Marcel Keizer afirmou este sábado que tem mantido contactos com o diretor desportivo, Hugo Viana, e com o presidente, Frederico Varandas, com vista à contratação de um novo avançado, depois de só faltar oficializar a saída de Bas Dost.O técnico holandês do Sporting disse que "qualquer avançado" cabe no sistema tático. "O treinador é que tem de fazer com que funcione. Não podemos comprar qualquer um, temos de ter atenção às condições financeiras", disse.Keizer, que na última conferência de imprensa tinha afirmado que só soube da vontade de Bas Dost em sair do Sporting pelos jornais, afinou este sábado a sua versão com a do clube ao afirmar: "Penso que foi um mau entendimento. O Bas disse-me em maio que, se aparecesse um bom clube, ia tentar sair. Já sabia. Tive sempre contacto com o presidente e com o diretor desportivo."Com a perda de Bas Dost, Keizer lembra que há soluções no plantel, destacando Luiz Phellype, que será titular hoje com o Portimonense, e Vietto. "É sempre difícil preparar o jogo durante o mercado. Por exemplo, o Gelson Dala (emprestado aos turcos do Antalyaspor) saiu a meio desta semana. Treinou algumas vezes, depois saiu. É por isso que temos que estar sempre em contacto. Todos os clubes têm este tipo de problemas", disse.Keizer convocou o jovem extremo equatoriano Gonzalo Plata, de 18 anos, para o jogo de hoje (18h30, Sport TV1) com o Portimonense: "Tem estado bem. Para um jogador jovem, tem tudo a ver com o momento certo para entrar na equipa ou no jogo".Já sobre o adversário, Keizer não espera facilidade, mas afirma que preparou a equipa para "ganhar". "É sempre importante vencer", concluiu o técnico.António Folha pretende um Portimonense "confiante" para contrariar o favoritismo do Sporting."Sabemos que vai ser extremamente difícil, frente a um candidato ao título", disse o técnico.