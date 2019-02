Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Keizer: “Sporting não é Bruno Fernandes e mais dez”

Técnico holandês elogiou o médio na antevisão da receção ao Villarreal na Liga Europa.

Por Francisco Laranjeira | 01:30

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, manifestou esta quarta-feira confiança numa eliminatória bem-sucedida frente ao Villarreal, a contar para os dezasseis avos de final da Liga Europa. E as esperanças leoninas depositam-se na magia de Bruno Fernandes.



"O Sporting não é Bruno Fernandes e mais 10. Mesmo os jogadores mais talentosos não fazem tudo sozinhos", garantiu o holandês.



"É claro que queremos muito passar à fase seguinte. Falar em obrigação... Acho que é um pouco demais para mim. As duas equipas são muito boas mas as duas últimas semanas foram complicadas para nós", frisou, na conferência de imprensa de antevisão do confronto europeu.



Alvalade prepara o regresso das noites europeias do leão, a partir das 20h00, e Keizer quer afastar as críticas recentes ao menor fulgor do Sporting.



"Somos uma equipa de ataque, acabamos por sofrer alguns golos, mas é o que acontece quando queremos atacar e corremos o risco de sofrer golos. Temos de melhorar na reação à perda de bola, é um problema", lamentou o técnico holandês, que não poderá contar com Nani e Mathieu, lesionados.



Sobre o momento menos bom do Villarreal na Liga espanhola (19º lugar), Keizer afirmou: "É um adversário difícil e fechado. É claro que queremos muito passar à fase seguinte. Falar em obrigação, acho que é um pouco demais para mim."



Gudelj confiante para Europa

O médio Gudelj confia no sucesso leonino na eliminatória europeia. "Temos confiança para o jogo. Contra o Villarreal temos oportunidade de mostrar bom futebol e ganhar", lembrou, mostrando-se satisfeito com o papel que desempenha no Sporting.



"Posso jogar tanto a 6 como 8. Todo o meio-campo tem de ter a bola e eu gosto de a ter o mais possível. É por isso que gosto muito da forma de jogar do treinador", garantiu.



Acuña recua no terreno

Na convocatória leonina não constam Jefferson e Borja, pelo que Acuña vai baixar no terreno e ocupar o lado esquerdo da defesa. Uma posição a que o extremo de origem já está habituado.