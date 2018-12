Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Keizer trava euforia no Sporting

Técnico quer foco total da equipa no jogo com o Rio Ave.

Por Mário Figueiredo | 11:22

Marcel Keizer travou a euforia em torno da equipa leonina, depois das duas vitória gordas com o Vildemoinhos (4-1) e com o Qarabag (6-1), apurou o CM.



O treinador holandês quer a equipa totalmente concentrada no jogo com o Rio Ave, que se disputa na segunda-feira (20h15) e marca a estreia de Keizer no campeonato.



Apesar dos 10 golos marcados nos dois últimos jogos, o treinador holandês quer os jogadores leoninos com os pés bem assentes no chão, frente aquele que considera ser o mais difícil dos adversários. Com um discurso realista, Marcel Keizer elogiou as duas últimas exibições, apontou os erros que ditaram os dois golos sofridos.



Congratulou-se por ter atingido os objetivos de continuar na Taça de Portugal e confirmar o apuramento para os 16 avos de final com uma exibição de luxo, mas avisou a equipa de que os vila–condenses são o adversário que pode causar mais problemas.



Certo é que a equipa leonina está em alta, com Gudelj e Wendel assumirem um papel preponderante na equipa, depois de terem revelado algumas dificuldades de adaptação.



O objetivo é manter a senda de vitórias na Liga.



Bruno de Carvalho nega culpas

"A única vez que a claque entrou na Academia foi Jesus quem a deixou entrar". Esta foi uma das respostas de Bruno de Carvalho no interrogatório do juiz de instrução do Tribunal do Barreiro, revelado esta sexta-feira no ‘Sexta às 9’, RTP.



Sem assumir responsabilidade no ataque, Bruno minimizou a gravidade das agressões. "Se Jesus levou uma vergastada foi muito ao de leve. Não lhe vi nenhuma mazela", disse, culpando os "jornalistas pelos portões abertos".



PORMENORES

Taça de Portugal

O Sporting vai defrontar o Rio Ave para os ‘oitavos’ da Taça de Portugal, ditou o sorteio. Hugo Viana foi o representante leonino mas remeteu-se ao silêncio.



Treino às 10h30

Os leões voltam a treinar hoje, pelas 10h30, na Academia de Alcochete, dando início à preparação do jogo de segunda-feira com o Rio Ave para a Liga.



Alta tensão na AG

A irmã e o pai de Bruno de Carvalho estiveram na AG de ontem do Sporting, que ficou marcada por momentos de alta tensão.