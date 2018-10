Kennedy Bakircioglu marca golo e celebra de cerveja na mão

O Hammarby derrotou, esta segunda-feira, o IFK Gotemburgo por 3-0, numa partida na qual uma das figuras foi Kennedy Bakircioglu não só pelo golo que marcou como também pela forma como o celebrou. O veterano médio, de 37 anos, marcou um golaço de livre aos 79 minutos e decidiu beber uma cerveja, vinda da bancada, para celebrar o feito.





Kennedy Bakircioglu scored a brilliant freekick against IFK Göteborg, during the celebration someone threw a beer at him, he catched it and took a sip! pic.twitter.com/OtDR4GFuPX