Kento Momota, número um mundial de badminton, ferido num acidente de viação

O número um mundial de badminton, Kento Momota, ficou esta segundo-feira ferido na sequência de um acidente de viação em Kuala Lumpur, que causou a morte do seu motorista, poucas horas depois de ter vencido o Masters da Malásia.

O japonês, de 25 anos, favorito à conquista do ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, partiu o nariz e ficou com cortes no rosto no acidente que aconteceu quando se deslocava para o aeroporto de Kuala Lumpur, indicou a polícia local, que revelou que o motorista que o transportava morreu, quando o seu veículo colidiu com um camião que circulava lentamente na autoestrada.

Momota teve uma temporada de 2019 plena de êxitos, na qual conquistou um recorde de 11 títulos, incluindo o Campeonato do Mundo e os Campeonatos da Ásia. No seu palmarés só falta o ouro olímpico.

Um treinador adjunto, um fisioterapeuta e um dirigente também ficaram ligeiramente feridos.

"É verdadeiramente trágico, sobretudo no que diz respeito um ícone do badminton como Momota", declarou o ministro do Desporto da Malásia, Syed Saddiq, depois de ter visitado os feridos no hospital.