Keylor Navas perto do FC Porto

Keylor Navas tem "80 por cento de hipóteses de rumar ao FC Porto", garante a imprensa espanhola, que cita uma fonte próxima do guarda-redes do Real Madrid.O jogador da Costa Rica, de 32 anos, está de saída do emblema merengue e a cidade Invicta perfila-se como o destino mais forte, avança o ‘Libertad Digital’ e a rádio ‘esRádio’.Navas tem mais dois anos de contrato com o Real Madrid, mas quer sair com 10 milhões de euros limpos referentes aos salários até junho 2021. Pretende também sair com o passe na mão para negociar diretamente com o novo clube.As negociações com a SAD portista, sabe o, intensificaram-se nestes últimos dias depois de praticamente ser um dado adquirido que o espanhol Iker Casillas deve deixar o futebol, na sequência de um enfarte do miocárdio no passado dia 1 de maio, durante um treino.O FC Porto quer um guarda-redes de grande qualidade à semelhança dos anos anteriores e por isso está disposto a abrir os cordões à bolsa para assegurar Navas.A possibilidade que mais agradaria aos dragões seria o empréstimo por dois anos com a SAD a suportar metade do ordenado (cinco milhões de euros brutos), num negócio em tudo idêntico ao de Iker Casillas, que em 2015 também trocou Madrid pelo FC Porto.Contudo, esse cenário será complicado, uma vez que Keylor Navas quer negociar livremente com o clube de forma a garantir, pelo menos, as mesmas condições salariais mais um avultado prémio de assinatura.Brahimi deve falhar a última jornada do campeonato, frente ao Sporting (amanhã, às 18h30). O jogador ainda está a recuperar de uma tendinite no adutor direito e pode apenas estar apto na final da Taça de Portugal, também contra os leões (25 de maio).A novidade do treino de ontem foi o regresso do guarda-redes brasileiro Fabiano, dado como apto para a receção ao Sporting. O guarda-redes Mouhamed Mbaye, contudo, continua a treinar com a equipa principal. Diogo Leite esteve ausente por se encontrar ao serviço da seleção sub-20.