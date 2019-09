‘Kikas’ apurado para os Jogos Olímpicos

Frederico Morais conquistou este domingo uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 por ter garantido nos Mundiais de surf, em Miyazaki (Japão), a condição de melhor europeu.Apesar de ter perdido na 6ª ronda e ter sido relegado para as repescagens, o português beneficiou das eliminações do alemão Leon Glatzer, do espanhol Vicente Romero e do italiano Angelo Bonomielli para garantir a qualificação histórica."É um dia especial. Estou muito orgulhoso", disse ‘Kikas’. Esta será a primeira vez que o surf é modalidade olímpica.O surfista iria ainda competir para a 10ª ronda das repescagens na última madrugaga, após o fecho da edição. Se conseguir apurar-se, ‘Kikas’ continua na corrida pelo título mundial.