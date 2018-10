Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Klay Thompson bate recorde da NBA ao fazer 14 triplos num só jogo

Jogador dos Golden State Warriors brilhou na vitória sobre os Bulls e superou Stephen Curry,

Klay Thompson, dos bicampeões em título Golden State Warriors, estabeleceu na segunda-feira um novo recorde da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) de 'triplos' num jogo, ao marcar 14 aos Chicago Bulls, num triunfo fora por 149-124.



Thompson, que 'roubou' o registo ao seu colega de equipa Stephen Curry, autor de 13 em 7 de novembro de 2016, concretizou 10 na primeira parte, igualando outro recorde da NBA - os Warriors 'viraram' com 17, também novo máximo -, e quatro na segunda.



O '11' dos Warriors estabeleceu também um novo máximo de lançamentos de três pontos tentados, ao atirar 24 vezes de longa distância, tudo em apenas 26 minutos: saiu a 4.05 minutos do final do terceiro período e já não voltou.



Num jogo sem história, os Warriors ganhavam no final do primeiro período por 16 pontos (28-44) e ao intervalo 42, com 92 pontos marcados, o segundo melhor registo de sempre da NBA numa parte, apenas batido pelos 107 dos Phoenix Suns aos Denver Nuggets, num triunfo por 173-143, em 1990.



Thompson finalizou com 52 pontos, oito abaixo do seu recorde pessoal, de 60, fixado a 05 de dezembro de 2016.



O base/extremo dos bicampeões, que nos primeiros sete jogos só acertara cinco 'triplos' (em 36 tentados), somou ainda cinco ressaltos e um roubo de bola, acertou quatro dos cinco 'tiros' de dois pontos e os dois lances livres tentados.



Nos bicampeões, destaque ainda para os 23 pontos, oito ressaltos e cinco assistências de Stephen Curry, os 19 pontos e 10 ressaltos de Alfonzo McKinnie, as 11 assistências de Draymond Green e os 16 pontos de Quinn Cook.



Zach LaVine e Antonio Blakeney, ambos com 21 pontos, foram os melhores marcadores dos locais, que 'maquilharam' os números do desaire na segunda parte (74-57).