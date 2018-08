Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Kovacic recusa-se a treinar no Real Madrid

Médio croata quer sair dos 'merengues' e endurece o braço de ferro.

19:00

Mateo Kovacic deu um 'murro na mesa' e recusa-se a treinar mais pelo Real Madrid. O médio, que já por várias vezes manifestou o desejo de sair do clube em busca de mais minutos, não entende a intransigência dos merengues em não deixar saí-lo e, por isso, adotou uma posição mais 'musculada'.



Segundo a 'Marca', Kovacic esteve esta manhã em Valdebebas em reunião com os responsáveis do emblema espanhol e na sequência da mesma optou por declarar que não irá vestir a camisola do Real, pelo menos para já. Assim, sendo o internacional croata ficará agora em casa nos próximos dias à espera de uma resolução para o seu caso.