De férias no seu país natal, Croácia, Filip Krovinovic encontrou um adepto do Benfica, Emanuel Carreira. O médio partilhou o momento no Instagram e penitenciou-se pela cor da sua t-shirt: "Desculpem a cor de azul".



Krovinovic, de 23 anos, ainda disse à empregada do bar que o que o grupo de portugueses consumisse era por conta dele e pediu o número de telefone para oferecer convites para a Luz e uma camisola.

