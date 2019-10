Lage alvo de críticas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O técnico Bruno Lage está a ser alvo de contestação interna por parte de alguns elementos da direção do Benfica, apurou oA derrota e a pobre exibição na Rússia frente ao Zenit (3-1), para a Champions, elevaram o tom das críticas a algumas opções do técnico, mas não só. Vozes internas do clube reprovam a falta de profundidade da equipa, a deficiente ligaç... < br />