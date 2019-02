Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lage prepara novo onze dos encarnados

Treinador das águias lançou seis jovens na Turquia, mas garante mudanças na equipa titular para o encontro desta noite.

Por Mariana Béu | 08:42

Bruno Lage surpreendeu com o onze que lançou na Turquia, frente ao Galatasaray, com seis jovens na equipa titular. A aposta revelou-se acertada, mas o treinador das águias prepara um novo caminho para o embate da segunda mão, esta quinta-feira, na Luz.



"Senti que era o onze ideal em função da gestão do plantel. Amanhã [esta quinta-feira] vou apresentar o melhor onze em função das forças e fraquezas do adversário. Seguramente, será um onze diferente do da primeira mão e do último jogo do campeonato", frisou o técnico na antevisão da partida.



Apesar da vitória na Turquia (2-1), a passagem aos oitavos de final não está garantida para o técnico.



"Estamos a vencer a eliminatória, mas vai ser mais um jogo difícil. Vamos jogar com uma equipa organizada, com um valor coletivo e individual enorme e um treinador de renome. Temos de estar no nosso melhor", sublinhou Lage, que considera a renovação de contrato um "justo reconhecimento" do seu trabalho.



"Quando toda a gente está satisfeita, as coisas têm de continuar. Vejo alegria dentro de casa, nos estádios, os jogadores empenhados, e quando assim é há que dar continuidade", disse Lage, que garantiu que se mantém "tudo igual" na "confiança" e no "orgulho" de conduzir a equipa.



Grimaldo com elogios

Grimaldo deixou elogios a Bruno Lage. "A ideia do treinador encaixou na perfeição", assegurou o lateral, que comentou que o plantel está "contente" com a renovação de Lage. "É um treinador feito para este clube", concluiu o espanhol.