Lage sem preferidos no Benfica: “Jonas é igual a Jota ou João Félix”

Avançado brasileiro foi convocado e deverá alinhar de início na partida desta segunda-feira na Luz, diante do Belenenses.

Por Sara Guterres | 01:30

Face à ausência do lesionado Seferovic, Jonas poderá ganhar espaço no onze de Bruno Lage para o jogo (hoje, às 20h15) com o Belenenses. O treinador do Benfica convocou o goleador, que foi titular pela última vez na derrota frente ao Portimonense (2-0) no dia 2 de janeiro. "Jonas mantém o estatuto de imprescindível mas é igual a Jota ou João Félix", disse ontem o técnico, na antevisão à receção aos azuis do Restelo.

Desde que Lage chegou à equipa principal, Jonas disputou apenas um total de 55 minutos. Algo que não preocupa o técnico, que considera que o avançado brasileiro pode jogar 90 minutos.

"Porque não? Há vários exemplos de jogadores que estiveram fora e de repente passaram a jogar 90 minutos regularmente. O mais importante é estarem preparados para jogar", explicou.

Apesar da senda de vitórias no campeonato (nove em nove jogos), Lage evitou entusiasmos e espera dificuldades frente ao Belenenses. "É um adversário que nos venceu [2-0] na primeira volta e isso revela a sua qualidade. É uma equipa muito competente. Vai ser um desafio muito interessante e para vencermos temos de estar ao nosso melhor nível", alertou.

Em caso de vitória o Benfica segura a liderança na Liga, mas Bruno Lage colocou ‘água na fervura’. "Faltam dez jogos a ambas as equipas [FC Porto e Benfica], incluo também o Sp. Braga e o Sporting, e há muitos pontos em disputa. Vão ser jogos muito competitivos. Queremos fazer de cada jogo uma final, com enorme determinação de conquistar pontos e chegar ao fim no primeiro lugar", afirmou.



"Vamos à Luz para ganhar"

"A euforia que o Benfica vive pode jogar a nosso favor. Se tivesse perdido [com Bruno Lage, na Liga, as águias ganharam sempre] seria sempre difícil. Tudo vai depender daquilo que conseguirmos fazer com bola", disse este domingo o treinador do Belenenses Jorge Silas.



O treinador do Belenenses diz que a "transição" do adversário é o que mais preocupa. "É uma equipa muito forte em transição ofensiva. Jogam num 4-4-2 em que os alas são praticamente médios-centros e tornam o meio-campo muito forte. Faz lembrar aquele Benfica de Jorge Jesus que era muito forte.



O Benfica de Rui Vitória tinha mais oscilações, mas quando estava em dia sim, se calhar, era até mais forte do que este." "Quando os recebemos, também vinham de uma vitória com o FC Porto. Mesmo assim, ganhámos. Agora vamos ao Estádio da Luz para ganhar. Não é para empatar, ou para perder", concluiu o técnico dos azuis do Restelo.



DERROTA NA 1ª VOLTA

O Benfica, na primeira volta, foi surpreendido pelo Belenenses no Jamor (2-0). Eduardo e Keita fizeram os golos da equipa de Silas.



Pizzi e André Almeida

Pizzi e André Almeida, para além de Jonas, estão de regresso aos convocados do Benfica, depois de terem falhado a deslocação à Croácia.



55 mil na luz

São esperados cerca de 55 mil adeptos hoje no Estádio da Luz. Apesar de se jogar a uma segunda-feira , o jogo está a gerar grande euforia.



"Jesus é grande treinador"

Jorge Jesus disse que o Benfica poderia chegar à final da Liga Europa. Bruno Lage respondeu: "É a opinião de um grande treinador, muito experiente e que já ganhou muito. Ainda estou a começar e vou fazer o meu caminho."



Belenenses sem símbolo na Luz

Os jogadores do Belenenses vão entrar pela primeira vez em campo sem símbolo nas camisolas. A direção da SAD liderada por Rui Pedro Soares vai assim acatar a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa a propósito da providência cautelar interposta pelo Belenenses clube e conhecida no início da passada semana. Além dos símbolos, a SAD não pode utilizar as marcas e o hino do clube. Este é mais um episódio entre o clube, que quer voltar a gerir o futebol profissional, e a SAD.



‘Menino’ no topo

"Se fizer o caminho dele no Benfica [Félix], está destinado a jogar num dos dois ou três melhores clubes do Mundo", disse Hélder Cristóvão à televisão francesa RMC Sport. Hélder treinou Félix no Benfica B.