Treinador do Benfica deverá voltar a apostar nos ‘meninos’ da formação e garante que estão “mais do que preparados” para jogar no Dragão.

Por Sara Guterres | 01:30

Bruno Lage, treinador do Benfica, relativizou esta quinta-feira a importância do clássico com o FC Porto nas contas do título. "É um jogo importante, mas não decisivo", disse, na antevisão à deslocação (este sábado, às 20h30) ao Dragão.

Com oito vitórias em oito jogos na Liga, o técnico acredita que o mais importante é que o plantel mantenha a consistência dos últimos dois meses: "Decisivo é a equipa ser regular. Vencemos na primeira volta, ainda com o míster Rui Vitória, mas não conseguimos ser regulares e, por isso, o adversário está na frente."

Lage deverá voltar a apostar nos ‘meninos’ da formação. Em resposta ao CM/CMTV, garantiu que os jovens estão "mais do que preparados" para a pressão que é jogar no Dragão. "Já defrontaram o FC Porto nos campeonatos de iniciados, juvenis e juniores dezenas de vezes. Tendo 18, 19 ou 20 anos são jovens com muita maturidade e o que fizemos recentemente na Turquia foi uma boa resposta para o jogo que aí vem", assegurou.

Ao contrário de Sérgio Conceição (ver página 6), o treinador da Luz recusou-se a arriscar o onze provável do adversário. "Mais importante do que adivinhar o onze é perceber as dinâmicas da equipa. O FC Porto jogou contra nós em 4x4x2 na Taça da Liga. No campeonato foi diferente e tem alternado entre esse sistema e o 4x3x3. É uma equipa coletivamente forte, temos os vários cenários em mente", garantiu o técnico.

O regresso de Marega - que é o segundo melhor marcador do FC Porto, com sete golos em 18 jogos - está em cima da mesa. Uma possibilidade que não assusta Bruno Lage: "O mais importante é mesmo percebermos o que vale o FC Porto com ou sem Marega. É sempre um FC Porto fortíssimo."



Sem Jardel avança Ferro



"Jardel não está disponível", revelou esta sexta-feira Bruno Lage. O treinador do Benfica não pode assim contar, por lesão, com o capitão de equipa para o clássico deste sábado no Dragão, pelo que Ferro (regressa após suspensão de um encontro) deve ser titular no eixo da defesa, ao lado de Rúben Dias.