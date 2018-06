Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lateral-direito é prioridade no Benfica

Rui Vitória quer uma alternativa à altura para André Almeida.

Por António Martins Pereira | 01:30

O Benfica está no mercado para contratar um lateral-direito apesar de já contar com André Almeida e o reforço Ebuehi, apurou o CM.



Se à partida Almeida será o titular indiscutível, Rui Vitória quer uma alternativa consistente e, nesta altura, o nigeriano contratado ao Den Haag ainda levanta reservas.



O defesa de 22 anos está no Mundial da Rússia, mas tem jogado pouco na seleção nigeriana. Frente à Islândia (vitória por 2-0) jogou apenas 45 minutos, depois de ter falhado a estreia com a Croácia (derrota por 2- -0). Perante as dúvidas de Rui Vitória, a solução passa por uma investida no mercado.



Na temporada passada o Benfica foi ao Barcelona buscar o brasileiro Douglas mas essa solução acabou por se traduzir num fracasso, já que o jogador nunca conseguiu impor-se. Dava profundidade em termos ofensivos mas deixava muito a desejar na defesa.



O Benfica tem estado muito ativo neste defeso. Ao todo são já nove as caras novas para a nova temporada: Vlachodimos (Panathinaikos), Conti (Colón), Lema (Belgrano), Ebuehi, Yuri Ribeiro (regresso após empréstimo ao Rio Ave), Chiquinho (Académica), João Amaral (V. Setúbal), Castillo (Pumas) e Ferreyra (Shakhtar).



Na calha está o regresso de Alfa Semedo (Moreirense) à Luz. A SAD espera agora por algumas saídas para ir de novo ao mercado.



Sanches ainda na mira

O Benfica ainda não desistiu de fazer regressar o médio Renato Sanches. Apesar de alguns problemas físicos do jogador do Bayern, as águias acreditam que o médio de 20 anos pode regressar à Luz e voltar a ter o papel decisivo que teve antes de se transferir para o Bayern em 2016.



O jogador deve iniciar os trabalhos com o clube alemão. Contudo, Rui Vitória espera contar com o médio, por empréstimo, o mais tardar no final do mês de julho e ainda antes do arranque oficial da temporada.