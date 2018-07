Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lateral Dôdô vai reforçar Vitória de Guimarães, por empréstimo do Shakhtar

Jogador foi treinado por Paulo Fonseca no clube ucraniano.

O lateral-direito Dôdô, de 19 anos, vai jogar no Vitória de Guimarães, da I Liga de futebol, na época 2018/19, por empréstimo dos ucranianos do Shakhtar Donetsk, disse, na quinta-feira, o presidente dos minhotos, Júlio Mendes.



"O Dôdô está fechado. Hoje [quinta-feira], não foi apresentado, porque, infelizmente, não conseguimos compatibilizar os horários dos voos. É um empréstimo do Shakhtar. Já estará cá amanhã [sexta-feira]", revelou o dirigente, à margem da apresentação do Vitória aos adeptos, que decorreu na Praça de S. Tiago, no centro histórico da cidade.



O defesa brasileiro iniciou a carreira de sénior no Coritiba, tendo cumprido 54 jogos na I Liga brasileira ('Brasileirão'), em 2016 e 2017, antes de rumar ao Shakhtar, treinado pelo português Paulo Fonseca, e de realizar três jogos oficiais pelo clube, tendo-se sagrado campeão ucraniano.



Dôdô é a 11.ª contratação dos vimaranenses para a época 2018/19 e foi o segundo reforço confirmado na quinta-feira, depois de João Carlos Teixeira, médio, de 25 anos, ex-FC Porto, que constituiu a surpresa da apresentação, entre os 29 jogadores do plantel treinado por Luís Castro apresentados.



O presidente vitoriano esclareceu também que, com as contratações do médio e do lateral-direito, o plantel está praticamente fechado, a não ser que surja a hipótese de o afinar.



"90 e tal por cento daquilo que queríamos fazer fomos capazes de fazer num curto espaço de tempo. Estamos a mais de um mês de fechar a 'janela' e estamos praticamente com o trabalho todo feito. Como é óbvio, não perderemos qualquer oportunidade que surja para uma afinação. É sempre possível melhorar aqui, como em qualquer parte", disse.



Na antevisão ao campeonato, que, para os vimaranenses, vai arrancar no dia 10 de agosto, no Estádio da Luz, perante o Benfica, Júlio Mendes realçou que o clube vai iniciar a prova com "ambição", com "capacidade para discutir qualquer jogo, com qualquer adversário".



O dirigente voltou ainda a referir que o Vitória pretende "alcançar os lugares cimeiros" e "atingir um lugar nas provas europeias", e ainda lutar pela vitória na Taça da Liga ou na Taça de Portugal, competição pela qual disse ter preferência.



O presidente dos minhotos avançou ainda que Hurtado, depois de ter representado o Peru no mundial da Rússia, chega ainda esta sexta-feira a Guimarães, para se juntar a um plantel do qual ainda podem sair alguns elementos.



"Haverá uma ou outra situação que será objeto de tentativa de colocar noutras realidades, segundo o interesse do clube e das carreiras dos próprios jogadores", realçou.