Lateral esquerdo é prioridade no Benfica

Cobiça a Grimaldo faz soar alerta nas águias que pretendem um substituto já em janeiro.

09:26

O Benfica está no mercado à procura de um lateral esquerdo, de forma a colmatar uma eventual saída de Grimaldo já em janeiro, apurou o Correio da Manhã.



Rui Vitória já percebeu que não tem um defesa esquerdo à altura do espanhol no plantel. Yuri Ribeiro, de 21 anos, tem uma grande margem de progressão, mas neste momento não dá as garantias ao técnico de manter as mesmas dinâmicas da equipa.



É que Grimaldo tem estado em destaque, tendo um papel importante nas dinâmicas defensivas da equipa, mas sobretudo nas ofensivas tendo criado desequilíbrio e, além de já ter marcado um golo na Liga, soma ainda uma assistência.



Apesar de ter um contrato até 2021 e uma cláusula de 60 milhões de euros, na Luz acreditam que será difícil manter o jogador por muito mais tempo. Tem sido cobiçado por clubes como a Juventus, Nápoles, Tottenham e Borussia Dortmund.



Além disso, Luís Filipe Vieira está disposto a ceder o atleta por um valor abaixo da cláusula de rescisão, fazendo no entanto um encaixe financeiro significativo. Daí a necessidade de arranjar um substituto com características idênticas às do espanhol para manter o nível da equipa.



Sertanense em Coimbra

O jogo do Benfica com o Sertanense para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal vai ser disputado em Coimbra (quinta-feira, 20h45). A vistoria de ontem ao relvado do campo Dr. Marques dos Santos revelou não existirem condições para que a partida possa ser realizada na Sertã.



Odysseas opta pela Grécia

O guarda-redes Odysseas Vlachodimos optou pela seleção grega em detrimento da alemã. O benfiquista, de 24 anos, já deu entrada com os documentos e deve começar a jogar já em novembro nos jogos da Taça das Nações. A federação alemã não contava em chamar o guarda-redes.



PORMENORES

Opção Corchia

O defesa direito Corchia já foi convocado por Rui Vitória como Plano B. Em caso de lesão de Grimaldo, Corchia assume o lado direito e passa André Almeida para a esquerda.



Grimaldo e as lesões

Grimaldo, de 23 anos, é um jogador atreito a lesões, que obrigam a pequenas paragens e impossibilitam a sua afirmação.