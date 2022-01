Lateral Saravia reforça a direita do FC Porto

Chegou, treinou e vai ser inscrito. Renzo Saravia, defesa-direito do FC Porto, é aposta de Sérgio Conceição para o lado direito da defesa, numa altura em que João Mário e Manafá estão lesionados e não é previsto que regressem nas próximas semanas.









O jogador argentino, de 28 anos, que nas duas últimas temporadas esteve cedido ao Internacional de Porto Alegre já esteve às ordens e de Sérgio Conceição, ontem no Olival. Chegou ao Dragão em 2019, mas nunca convenceu o técnico portista, tendo sido cedido com apenas seis jogos realizados e um golo com a camisola azul e branca.

Agora, e face aos problemas no lado da direita da defesa, Saravia - que tem contrato até 2024 - vai tentar ganhar o lugar na equipa de Conceição.









Leia também FC Porto espera receber muitos milhões por Luis Díaz O internacional argentino vai agora iniciar uma pré-época, até porque o campeonato brasileiro terminou no início do mês de dezembro. Renzo Saravia foi contratado pelos dragões ao Racing Club em troca de 5,5 milhões de euros.

Nesta altura, no plantel de Sérgio Conceição, Jesús Corona é a única alternativa para o lado direito, mas trata-se de uma adaptação que não correu muito bem no último jogo com o Estoril para a Liga, que o FC Porto venceu 3-2.



roma à espera de oliveira

“Poderá chegar um médio de alto nível, que tem personalidade”. As palavras de José Mourinho, após a derrota da Roma com o Milan (3-4), deixam antever a chegada iminente de Sérgio Oliveira ao conjunto romano. Será um negócio de empréstimo com opção de compra.





defesa nanu vai jogar nos EUA