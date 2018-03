Ronaldo volta a marcar em vitória tranquila do Real Madrid em Paris

Merengues batem PSG por 2-1 e já estão nos quartos de final da Champions

Por Lusa | 22:07

O Real Madrid voltou a ganhar ao Paris Saint-Germain, agora em França, por 2-1, e avançou tranquilamente para os quartos de final da Liga dos Campeões, em noite de novo golo de Cristiano Ronaldo.



O Paris Saint-Germain pode queixar-se da ausência da sua 'superestrela' Neymar, que esta terça-feira deu lugar a Di Maria, mas é indiscutível que no Parque dos Príncipes foi o atual bicampeão europeu o mais incisivo e que o resultado até podia ter sido mais amplo.



Depois de uma primeira parte sem golos, mas com boas ocasiões de Sergio Ramos e Benzema, o Real adiantou-se aos 55 minutos, com um cabeceamento de Cristiano Ronaldo, a concluir uma jogada gizada por Marcelo e Lucas Vazques. Foi o 117.º golo do português na 'Champions', em que é cada vez mais o melhor marcador de sempre.



O golpe final nas aspirações dos parisienses deu-se no minuto 65, com a expulsão de Verrati, mas ainda houve ocasião para o empate de Cavani, aos 71, numa 'carambola' na área adversária.



O último golo foi de Casemiro, aos 80, com o remate do brasileiro a ressaltar em Marquinhos e a 'trair' o guarda-redes local. Apesar da forte tendência atacante nos minutos finais, os 'merengues' não marcaram mais e apuram-se nos 'oitavos' com duas vitórias e 5-2 em golos.