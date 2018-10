Rui Vitória diz que Benfica tem capacidade para ganhar ao AEK de Atenas

Gregos e portugueses ainda não pontuaram na Liga dos Campeões.

Por Lusa | 18:25

O treinador do Benfica, Rui Vitória, disse esta segunda-feira que as 'águias' têm "capacidade para ganhar" na visita ao AEK de Atenas, na segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões de futebol.



Em conferência de imprensa, o técnico 'encarnado' disse que a equipa tem o "pragmatismo de ver o valor e capacidade do adversário", mas é um grupo "que sabe do seu valor, da importância de um jogo da Liga dos Campeões e que tem capacidade para ganhar o jogo".



"Independentemente de cada jogo e adversário, a nossa ambição é lutar internamente para ganhar. É para aí que a nossa energia está canalizada", acrescentou.



Gregos e portugueses ainda não pontuaram, depois de o Benfica ter perdido em casa por 2-0 com os alemães do Bayern Munique e de o AEK sair derrotado por 3-0 na visita aos holandeses do Ajax.



Destacando o "início de temporada positivo" dos gregos, Vitória preferiu olhar para os "argumentos" da formação lusa e recusou a ideia de que as derrotas da temporada passada, bem como o desaire com o Bayern, tenham "pesado" no plantel.



Por outro lado, o treinador dos vice-campeões nacionais rejeitou ainda a ideia de que o plantel estivesse já a pensar no jogo com o FC Porto, ainda que não possa falar pelas "cabeças" de todos os jogadores.



O técnico não desvendou se o argentino Conti, presente na conferência de imprensa, será o parceiro de Ruben Dias no eixo da defesa dos lisboetas, no lugar do lesionado Jardel, mas revelou que o argentino Salvio "está pronto para ir a jogo", à semelhança dos restantes 21 jogadores que viajaram para a Grécia.



"Gostava muito mais de continuar com toda a gente disponível para o jogo, mas, não sendo possível, há soluções", explicou.



Antes, Conti, expulso no empate com o Desportivo de Chaves (2-2), tinha dito estar preparado "no caso de ser chamado a titular" e ansioso por "tentar devolver dentro de campo a confiança" que recebeu.



"As expetativas são as melhores, um jogador sonha com este tipo de jogos. Espero que possa não se notar tanto a ausência de Jardel", atirou.



O árbitro israelita Orel Grinfeld foi nomeado pela UEFA para dirigir esta partida do grupo E da Liga dos Campeões, marcada para as 22h00 locais (20h00 em Lisboa).