Leão arrisca pagar salário de Jesus no Benfica

Caso Bruno despeça o técnico, tem de continuar a pagar o ordenado ou parte dele durante um ano.

Por Octávio Lopes | 03:30

Jorge Jesus pode ir para o Benfica, com o Sporting a pagar-lhe parte do ordenado. De acordo com a legislação em vigor, se o Sporting despedir Jesus, terá de continuar a pagar-lhe o ordenado, cerca de 535 mil euros brutos por mês até junho de 2019.



Mas esta obrigação cessa imediatamente assim que o técnico voltar a trabalhar, desde que vá auferir um salário igual ou superior ao que ganha em Alvalade. Se ganhar menos, o Sporting terá de cobrir a diferença. Ou seja, se Jesus, por exemplo, optar por voltar ao Benfica, a ganhar dois milhões de euros, o Sporting está obrigado por lei a pagar-lhe mais 5,5 milhões durante um ano.



Isto porque o treinador tem contrato com o Sporting até junho de 2019 a ganhar 7,5 milhões de euros por ano. No caso de ser ele a despedir-se sem justa causa, Jesus terá, obrigatoriamente, de entregar um cheque de 7,5 milhões de euros ao Sporting, para se poder vincular ao Benfica ou a qualquer outro clube.



Contactado pelo CM, José Pereira, presidente da Associação de Treinadores, confirmou o tipo de contrato que é feito com os técnicos em Portugal: em caso de despedimento, o clube paga ao técnico até este encontrar clube e caso o consiga e se o ordenado for inferior ao que auferia, o clube suporta a diferença até ao final da vigência do vínculo.



Rui Vitória e Sérgio Conceição ainda não têm a presença no Benfica e no FC Porto garantida, pelo que Jesus veria com bons olhos assumir o cargo num dos rivais do Sporting.



Treinador critica pai do presidente dos leões

Jorge Jesus fez questão de esclarecer o polémico post do pai de Bruno de Carvalho no Facebook, em que teceu duras críticas ao técnico do Sporting pelo empate no dérbi.



"Ponto número 1: o pai do presidente como sócio tem direito a ter opinião. Ponto número 2: o meu presidente é o filho e tenho a certeza que não se revê naquilo que o pai disse. Como é normal muitas vezes entre pais e filhos", disse o treinador na antevisão da deslocação ao terreno do Marítimo, este domingo, às 18h00. O progenitor de Bruno criticou a atuação dos jogadores no dérbi e perguntou se era preciso aumentar o ordenado a Jesus.



Minutos mais tarde, à Sporting TV, Bruno reconheceu que não se revia nas declarações do seu pai, mas lançou farpas ao técnico: "Também acredito que Jorge Jesus não se revê nas alarvidades que muitos dos seus amigos dizem nas televisões." Sobre o futuro, Jesus está aberto a uma aventura fora de Portugal, mas, para já, o técnico mostra total empenho em orientar o Sporting.



"Felizmente, todos os anos tenho possibilidade de sair para o estrangeiro, mas só saio para um projeto dentro daquilo que eu entendo e tenho de estar dependente de mim. Neste momento não estou. Tenho mais um ano de contrato."



Bruno de Carvalho dispensa "amor" dos seus jogadores

"Não procuro o amor dos jogadores. O meu dever é defender, por um lado, os interesses do clube e, por outro, gerir as emoções dos futebolistas. Se ficou combinado que nos iríamos reunir no dia seguinte, porque é que escreveram aquele post?", disse Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, ao ‘Expresso’.



Revelada proposta de Luís Filipe Vieira

"Vocês [jornalistas] ligaram alguma coisa quando o presidente do Benfica [Vieira], na garagem da Liga [em 2013/14], quis fazer um acordo em que ora ganhava ele, ora ganhava eu?", revelou Bruno de Carvalho.



Benfica nega contacto do líder leonino

"O Benfica desmente totalmente os factos e as declarações do presidente do Sporting sobre um fantasioso e inventado encontro que teria tido com o presidente do Benfica", escreveram as águias no seu site.