Leão blindado por 100 milhões

Jovem tem contrato até 2022 mas está em curso o aumento do vínculo e da cláusula de rescisão.

Por Mário Figueiredo | 08:48

Bruno de Carvalho vai blindar o jovem Rafael Leão, de 18 anos, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, apurou o CM.



A nova coqueluche da academia de Alcochete renovou contrato no ano passado até 2022, mas face à sua evolução e aos pretendentes, o presidente leonino já está a estudar um novo contrato e o aumento da cláusula de rescisão de 45 milhões para 100 milhões de euros.



Segundo o CM apurou, Bruno de Carvalho tem optado por impor cláusulas altas. Os avançados são, por norma, seguros por 60 milhões de euros. Contudo, a progressão e o mediatismo de Rafael Leão estão a fazer com que iguale o valor mais alto do plantel, que neste momento pertence a Bruno Fernandes.

O golo apontado ao FC Porto, no clássico (derrota leonina por 2-1), fez suscitar o interesse de vários clubes europeus, entre eles os colossos ingleses Manchester City e Manchester United, de José Mourinho.



Jorge Jesus tem feito uma integração progressiva do jovem de apenas 18 anos, que pode seguir os passos de Cristiano Ronaldo, Figo ou Quaresma. Rafael Leão despertou interesse de Jesus pelas suas exibições nos juniores e na equipa B. Foi chamado há três meses para trabalhar com a equipa principal e a adaptação tem sido gradual. Estreou-se na Taça de Portugal frente ao Oleiros e marcou um dos quatro golos do triunfo leonino (4-2). Participou em três jogos na Liga portuguesa e até já se estreou na Liga Europa frente ao Astana.



Certo é que o futuro do jovem é promissor e, sabe o CM, já é a principal alternativa no plantel para o lugar de Bas Dost, à frente do costa-marfinense Doumbia e do colombiano Montero.