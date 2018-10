Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão cumpre na Taça de Portugal sem deslumbrar

Sporting bate equipa do Campeonato de Portugal que teve chances para conseguir outro resultado em Alverca.

Por Filipe António Ferreira | 06:00

Justo mas sem brilho. Foi assim o triunfo (2-1) do Sporting diante do Loures em jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal.



Com muitas alterações no onze, José Peseiro deu rodagem a jogadores menos utilizados e descanso a outros, a pensar no jogo de quinta-feira com o Arsenal (Liga Europa). O Loures, do Campeonato de Portugal, jogou aquilo que o Sporting permitiu. Fechou-se no seu meio campo e até conseguiu durante largos minutos impedir o golo dos leões. A vantagem acabou por surgir de forma inesperada. Bruno Fernandes disparou do meio da rua para um frango do guarda-redes Miguel Soares.



O intervalo fez bem ao Sporting. Mais velocidade, com Jovane em plano de destaque. Aos 50’, o extremo leonino é derrubado na área. Bruno Fernandes chamado à cobrança do penálti permitiu a redenção de Miguel Soares.



Logo depois e com Jovane de novo na jogada, Nani fez o 2-0 que podia ter matado ali o jogo. Mesmo sem grande chama o Sporting podia ter chegado a um resultado mais volumoso, apesar da boa réplica do conjunto liderado por André David.



A equipa dos arredores de Lisboa teve soberana ocasião para reduzir mas Miguel Oliveira, isolado, permitiu boa defesa de Renan. Juninho, já nos descontos, deu justiça ao marcador com o 2-1 final.



O Loures caiu de pé perante um Sporting que podia e devia ter feito melhor.



ANÁLISE

Sinais muito positivos

O Loures quis fazer festa na Taça mas teve pela frente um obstáculo complicado de enfrentar. Ainda assim mostrou ter bons executantes e atrevimento no ataque. Do lado dos leões Renan deu boa conta de si.



Sem golo e sem classe

Luc Castaignos é um caso de estudo. Marca muitos golos em jogos de treino, mas chega aos jogos oficiais e parece que a bola queima. Mais uma prestação fraca e sem nível do gigante holandês.



Bem nas áreas

Não foi um jogo complicado de dirigir. Sempre muito perto dos lances acabou por decidir quase sempre bem. Aos 34’ Jovane Cabral pediu grande penalidade. Há contacto mas parece ter havido apenas carga de ombro. Já no segundo tempo nova boa decisão no penálti sobre Jovane Cabral.