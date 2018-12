Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting mecânico está imparável

Equipa de Marcel Keizer esteve a perder, mas acabou a partida com uma goleada sobre os avenses.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Este Sporting de Marcel Keizer é um leão mecânico, que não se perturba com nada e está bem oleado a fazer golos. E a vítima deste domingo foi o Desp. Aves, que apesar de ter estado em vantagem saiu de Alvalade goleado por 4-1.



Marcel Keizer reconhece que o Sporting ainda tem de crescer. É verdade que ainda não é uma ‘laranja mecânica’, mas é um leão sem piedade.



Continua a revelar carências defensivas, sofreu golos nos quatro jogos de Keizer, mas é mortífero no ataque. Tem 17 golos marcados.



Ontem ficámos a conhecer uma nova faceta do leão. Defendi subiu mais alto do que as torres leoninas (Coates e Mathieu) e cabeceou para o 1-0. Isto depois de ter ficado a pedir uma grande penalidade por um agarrão de Bruno Gaspar a Petrolina. Este leão não se encolheu ou ficou a lamentar a falta de sorte. Foi para cima do Aves com tudo.



E o empate chegou pouco depois, numa grande penalidade convertida por Bas Dost, que castigou uma falta de Vítor Costa sobre Diaby. O técnico José Mota protestou e acabou o jogo na bancada.



E foi após a desorientação deste lance que Nani deu a volta ao marcador com um golão, numa bomba à entrada da área.

Na etapa complementar, os leões mantiveram o prego a fundo. Bruno Fernandes era o óleo que agilizava o mecanismo leonino.



Já tinha assistido Nani no 2-1, mas revelou-se ainda mais importante no segundo golo de Bas Dost, com um cruzamento para a cabeça do goleador holandês. Mas o médio quis terminar com nota artística e assistiu Diaby, com uma trivela de 30 metros. O maliano arrancou e fez o 4-1.



A equipa de Marcel Keizer tinha tornado fácil o que parecia complicar-se e o técnico holandês continua a somar vitórias. Ontem foi a quarta consecutiva. As únicas contrariedades foram mesmo a expulsão de Acuña e a lesão de Wendel.



Keizer: "Jogamos para ganhar três pontos"

"Não só começámos por sofrer um golo, como também não estivemos ao nosso nível. Mas estou muito satisfeito com a resposta da equipa. Gostei muito da atitude e da mentalidade do grupo para dar a volta a um resultado que não queríamos", disse Marcel Keizer, treinador do Sporting, após a reviravolta dos leões (4-1) no Estádio José Alvalade.



O técnico holandês destacou a importância da conquista dos três pontos e da consequente permanência no segundo lugar, à frente do rival Benfica. "É para isto que jogamos. Primeiro para ganhar e conquistar os três pontos e depois marcar golos e jogar cada vez melhor."



O treinador, de 49 anos fez ontem o primeiro jogo em Alvalade desde que assumiu o comando técnico da equipa leonina, e não deixou de destacar o apoio verde-e-branco nas bancadas. "Conhecia o estádio, mas foi muito bom jogar aqui. Adorei todo o apoio dos adeptos Esse ambiente acabou por se fazer refletir em campo. Foi um extra que ajudou muito os jogadores", confessou.



VAR interveio no lance do penálti

Vítor Ferreira recebeu indicação do vídeo-árbitro (Luís Ferreira) e foi consultar as imagens da jogada em que Diaby sofreu falta na área. O árbitro assinalou depois penálti, apesar dos protestos dos jogadores do Desp. Aves.



A equipa visitante queixou-se de dois penáltis por faltas de Bruno Gaspar e Coates, ambas na primeira parte. Nesses lances, não foi visível a intervenção do vídeo-árbitro.



ANÁLISE

Bis de Bas Dost

O goleador holandês Bas Dost está imparável e ontem bisou, somando agora 81 golos em 101 jogos pelo Sporting. Já é o melhor marcador do campeonato com 8 golos.



Acuña e José Mota

Acuña foi expulso depois de ter visto um amarelo por protestos. Já José Mota, técnico do Desp. Aves, protestou no penálti e acabou na bancada e fez falta à equipa.



Puxão de Bruno Gaspar

Vítor Ferreira deixou passar um agarrão de Bruno Gaspar a Petrolina na área. Bem ao recorrer ao vídeo-árbitro para assinalar um penálti sobre Diaby que levou um pontapé de Vítor Costa.