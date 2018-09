Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão sem garras perde em Braga

Sporting perde invencibilidade no terreno do Sp. Braga, num jogo equilibrado. Equipa arsenalista mantém-se colada ao Benfica.

Por Mário Pereira | 09:09

O Sporting perdeu esta segunda-feira a invencibilidade nesta época ao perder no terreno do Sp. Braga por 1-0, num jogo equilibrado que ficou marcado por um detalhe: os minhotos jogaram com um um ponta de lança, os leões não.



A diferença foi feita por Dyego Sousa, já na segunda parte. O melhor marcador da Liga, com um desvio oportuno, mostrou a sagacidade dos goleadores. Castigo para um leão sem garras, isto é, sem capacidade de ser letal nos momentos de definição, por falta de referências na zona de golo. Com Bas Dost lesionado, Montero mostra atributos, mas para jogar como segunda unidade de ataque, não como ponta de lança. Castaignos, que entrou perto do final, não é opção, é uma perda de tempo. Não espanta que os lances de maior perigo do Sporting tenham tido assinaturas de Bruno Fernandes, Nani, Raphinha ou Jovane. Dos homens da área é que nem sombra.



Até ao intervalo foram escassas as oportunidades de golo dignas desse nome. O Sporting fez o primeiro remate aos 15 minutos por Raphinha, após jogada de ataque rápido, e teve a melhor ocasião aos 35 minutos, na sequência de um livre apontado por Bruno Fernandes, que Nani desviou com classe, de cabeça. Tiago Sá fez grande defesa e manteve o nulo. Pelo meio o Sp. Braga teve num disparo de João Novais o seu lance de maior perigo.



Na segunda metade as equipas continuaram encaixadas uma na outra. Contudo, a partir dos 60 minutos, o jogo ficou mais aberto, tendo para isso contribuído a entrada de Eduardo, no Sp. Braga. Foi dos seus pés que saiu o cruzamento para o golo de Dyego Sousa. Momentos antes, Bruno Fernandes, após lance de contra-ataque do Sporting, tirou tinta ao poste da baliza bracarense.

Perto do fim, Jovane Cabral teve um rasgo que poderia ter dado o empate. Mas Tiago Sá esteve sempre lá.



"O resultado mais justo era o empate"

José Peseiro mostrou-se desapontado com a primeira derrota do Sporting esta época e defende que a divisão de pontos em Braga era o mais indicado. "O que fez a diferença foi um golo. Foi um jogo equilibrado em todos os aspetos. O que valeu foi a eficácia, embora não tenham existido muitas oportunidades. O resultado mais justo era o empate face ao que fizemos. Podia pender para qualquer lado, mas o Sp. Braga foi mais feliz", referiu o treinador do clube de Alvalade no final do encontro, no Minho.



"Na 1ª parte não fomos assertivos no passe e capacidade de ter a bola, mas depois melhorámos muito. O empate seria mais justo, mas estou contente pela reação da minha equipa", reforçou José Peseiro.



Apesar de o resultado não ter sorrido ao Sporting, ainda há muito campeonato pela frente. "Saímos tristes porque perdemos e viemos cá para vencer. Mas sabemos o nosso caminho e o que podemos fazer. O caminho que estamos a trilhar e o que vamos fazer", garantiu o treinador dos leões.



"Foi um grande espetáculo entre duas excelentes equipas"

"Foi um grande espetáculo entre duas excelentes equipas. Foi uma vitória com dedo do coletivo", começou por dizer Abel Ferreira, treinador do Sp.Braga, na análise ao jogo. O técnico disse que Eduardo "trouxe definição ao jogo" a partir do banco e revelou que quer mais da equipa: "Amanhã [hoje] vou perguntar aos jogadores o que podemos melhorar".