Leão tem novo rugido com Keizer no comando

São 13 golos em três jogos. Jovane fechou o resultado com um disparo ao ângulo. Segundo lugar resgatado e um aviso claro aos rivais.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Três jogos, três provas, três vitórias. Marcel Keizer entra com um registo praticamente perfeito no Sporting e esta segunda-feira superou um teste particularmente exigente, naquela que foi a estreia no campeonato. Mais do que isso, há uma ideia a ser cimentada nesta equipa que está numa fase imparável. Segundo lugar resgatado e o líder a dois pontos.



Circulação rápida de bola, pressão em zona subida, entendimento e compensações no trio Gudelj-Wendel-Bruno e laterais projetados. Depois, respira-se confiança e isso resulta em golaços como o de Jovane, que fechou, como se costuma dizer, com chave de ouro o resultado. Já lá vamos.



Antes do jogo, os adeptos até protestaram contra o horário do encontro, mas honra seja feita aos atletas - deram o máximo para que o esforço de segunda à noite valesse a pena. Os primeiros 25’, em particular, foram um regalo - três golos, velocidade e muita emoção.



Bruno Fernandes deu o tiro de saída, logo aos 8’, num remate bem colocado de pé esquerdo, depois de Coates ter sido lesto a marcar um livre no meio-campo - os vila-condenses reclamaram que o fez fora de sítio, Xistra e o VAR validaram.



De pé canhoto veio também a resposta. Falta junto à área e Schmidt a encontrar um cantinho que Renan já não conseguiu tapar. 1-1 e ritmo imparável. Dos 20’ aos 24’, cinco lances de golo, um para os da casa e quatro para o Sporting. O melhor aproveitou Bas Dost - recuperação de Wendel, a inteligência de Nani a encontrar Acuña e um cruzamento perfeito para o holandês, de cabeça, colocar o compatriota Keizer a sorrir.



Se há motivos para elogiar a partida, a responsabilidade não é só da turma de Alvalade. José Gomes mostra porque tem a equipa na zona cimeira da tabela e Galeno a razão de ser um dos destaques da Liga. Foi uma dor de cabeça constante para o setor recuado dos leões - o momento defensivo, esse sim, precisa de mais trabalho do novo técnico.



Que o diga Renan Ribeiro, chamado a duas intervenções - três, já que num dos lances, de Schmidt, até com a cara defendeu - fabulosas durante a segunda parte, mantendo o jogo controlado no que ao resultado diz respeito.



E por falar em resultado, que melhor forma de o encerrar do que com o golo de Jovane Cabral - mais um momento de bom entendimento ofensivo e Bruno Fernandes a deixar a bola no menino. Jovane olhou, puxou a culatra e tiro no ângulo, o 13º golo em três jogos. Um registo... Keizer perfeito.



"Dá gosto ver o sporting jogar"

"Foi o jogo mais difícil. O Qarabag também foi complicado mas ganhámos 6-1. Voltámos do Azerbaijão e os jogadores tiveram de descansar, logo, houve pouco treino. Mesmo assim, para mim dá gosto ver como o Sporting está a jogar. Este é modelo de jogo que quero para esta equipa e os jogadores estão contentes", disse Marcel Keizer, treinador do Sporting, no final do jogo frente ao Rio Ave.



O técnico mostrou-se satisfeito mas sabe que a exibição não foi perfeita. "Estou feliz mas podemos fazer melhor. Deixámos muito espaço entre linhas e o Rio Ave conseguiu aproveitar porque tem bons jogadores."



O holandês realçou o apoio à equipa e falou ainda sobre o golo de Jovane Cabral: "Todos os jogos são um teste para nós e os adeptos ajudaram-nos muito a apoiar. O Jovane marcou um grande golo, estou muito feliz por ele", concluiu o técnico, depois da estreia pelo Sporting na Liga.