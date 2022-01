LeBron James e Kevin Durant 'capitães' no 'All Star Game' da NBA

LeBron James (Los Angeles Lakers) e Kevin Durant (Brooklyn Nets) vão 'capitanear' as equipas participantes no 'All Star Game' da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), a 20 de fevereiro, em Cleveland, ao serem os mais votados.

Entre votos dos adeptos (50%), jogadores da NBA (25%) e jornalistas (25%), LeBron foi o vencedor na Conferência Oeste e vai disputar o seu 18.º jogo 'All Star', enquanto Durant 'reinou' no Este, mas, devido a lesão, tem a sua 12.ª participação no encontro de 'estrelas' em risco.

No Oeste, os outros quatro mais votados foram Stephen Curry (Golden State Warriors), o sérvio Nikola Jokic (Denver Nuggets) e os estreantes Ja Morant (Memphis Grizzlies) e Andrew Wiggins (Golden State Warriors).

Por seu lado, no Este, também foram escolhidos como titulares o grego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), o camaronês Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Trae Young (Atlanta Hawks) e DeMar DeRozan (Chicago Bulls).

Os suplentes, escolhidos pelos treinadores das equipas que lideram cada uma das conferências, serão anunciados na próxima quinta-feira.

Os jogadores serão, depois, escolhidos pelos dois capitães para formarem a 'Team LeBron' e a 'Team Durant' para o 'All Star Game', independentemente das conferências em que joguem.