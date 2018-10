Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

LeBron James estreia-se na arena dos Lakers com nova derrota da equipa de LA

Jogo de pré-temporada ditou vitória dos Denver Nuggets sobre a equipa californiana.

Por Lusa | 11:19

LeBron James fez na terça-feira o seu primeiro encontro no Staples Center, a casa dos Los Angeles Lakers, que voltaram a perder com os Denver Nuggets, agora por 113-111, na pré-temporada da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).



O novo 23 dos Lakers - que deixou os Cleveland Cavaliers após ter levado a equipa ao título da NBA - terminou o embate com 13 pontos - cinco em seis nos 'tiros' de campo -, três ressaltos e três assistências, em apenas 14 minutos.



Na formação da casa, JaVale McGee foi o melhor marcador, com 15 pontos, mais oito ressaltos, em 19 minutos, enquanto o também reforço Rajon Rondo terminou com 11 pontos e sete assistências, em 20.



Por seu lado, o poste sérvio Nikola Jokic liderou os Nuggets, com 20 pontos, seis ressaltos e quatro assistências.



A jornada de terça-feira, marcou também a estreia, na pré-temporada, de Carmelo Anthony pelos Houston Rockets, que ganharam aos Memphis Grizzlies por 131-115, em Birmingham.



Anthony marcou 13 pontos, em 23 minutos, num jogo em que os melhores dos Rockets foram Chris Paul, com 22 pontos, e James Harden, com 20.