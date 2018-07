Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

LeBron James vai para os LA Lakers

Jogador mais valioso da NBA trocou os Cleveland Cavaliers pelos Los Angeles Lakers, num negócio de 154 milhões de dólares por quatro anos.

17:57

O jogador mais valioso da NBA - a principal liga de basquetebol norte-americana -, LeBron James, trocou os Cleveland Cavaliers pelos Los Angeles Lakers. Vai receber 154 milhões de dólares por um contrato de quatro anos.



LeBron, ou King James, foi quatro vezes considerado o melhor jogador da NBA, três vezes melhor jogador das finais, 14 vezes All Star (competição onde jogam os 12 melhores jogadores de cada lado dos EUA), e duas vezes medalha de ouro olímpico pelos EUA. LeBron aceita assim a transferência da equipa do Ohio para a Califórnia, naquela que é uma das mudanças mais surpreendente recentemente da NBA.



LeBron James começou nos Cavaliers em 2003 e manteve-se na equipa até 2010, altura em que se transferiu para os Miami Heat, onde esteve quatro anos, até 2104, quando voltou a Cleveland, para gáudio dos locais.



LeBron foi a estrela deste ano da NBA, tendo sido o principal responsável por levar a sua equipa às finais da NBA, mas acabou por não ter o apoio necessário para conseguirem vencer os Golden State Warriors.



Kobe Bryant, lenda dos LA Lakers, já deu as boas vindas ao novo jogador da equipa: "Bem vindo à família, King James. Jeanie Buss, Magic Johnson e RP, bem jogado", escreveu o jogador nas redes sociais, referindo-se ao director da equipa, ao mítico jogador e ainda ao director-geral dos Lakers.