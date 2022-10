Lei aprova penalização de mau comportamento dos adeptos nos jogos fora de casa

Ao contrário do que acontece agora, os clubes vão passar a ser responsabilizados, em determinadas circunstâncias, pelo mau comportamento dos seus adeptos nos jogos fora de casa. Esta é uma das principais novidades da proposta de lei esta quinta-feira aprovada pelo Governo para reforçar o combate à violência no desporto.





O pacote legislativo, que terá de ser ratificado pela Assembleia da República e só depois entra em vigor, prevê ainda a criminalização do apoio a grupos organizados de adeptos que não estejam oficialmente registados. Também o apoio (direto ou indireto) não declarado nos protocolos dos clubes com as claques será punido.