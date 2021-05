Leiria vence candidatura para Capital Europeia do Desporto 2022

A nomeação de Leiria para Cidade Europeia do Desporto para 2022 foi confirmada este sábado pelo presidente da ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli. O responsável, que durante a visita assistiu a uma demonstração de múltiplos desportos levadas a cabo por atletas locais, admitiu que "a comissão ficou muito satisfeita com o que encontrou".

Tanto ou mais do que as demonstrações formais, "é preciso sentirmos que a cidade vive o desporto", explicou o responsável. "Leiria tem esse sentimento", considerou.

Durante a apresentação do resultado da candidatura, que decorreu no auditório do Estádio Municipal de Leiria, o vereador Carlos Palheira afirmou que "a região tem muito a ganhar com a nomeação", e frisou que a escolha de Leiria "é uma consequência do trabalho". "[Os responsáveis] ficaram muito admirados com a qualidade das nossas instalações", sublinhou.

Com um calendário mais apertado que o habitual até ao início das atividades, de apenas sete meses, Carlos Palheira acredita que é uma oportunidade que não pode ser desaproveitada. "Temos de marcar, de uma vez por todas, o fim deste Covid", afirmou.